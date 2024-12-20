Fatih'te Kız Yurdunda Zehirlenme İddiası

Fatih'te, kız öğrenci yurdunda zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırılan 170 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Fatih'te bulunan bir kız öğrenci yurdunda yemek sonrası öğrenciler rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 170 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.
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