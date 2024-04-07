Fatih\'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Şehitler Adına Fidan Dikildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Millet Bahçesi'ne şehitler adına fidan dikildi. Üniversite yönetimi, şehit aileleri ile iftarda bir araya gelerek, şehitlik mertebesini Türk milleti kadar idrak eden bir toplum ve millet olduklarını vurguladı. Millet Bahçesi'nde dikilen ağaçlar, şehitlerin anısını yaşatacak şekilde isimlendirildi ve kampüse gelen herkesin minnetini ifade etmesine imkan sağladı.