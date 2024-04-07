Fatih'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fatih'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Fatih\'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle tartışan ve korsan otoparkçılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulandı.

07.04.2024 23:09
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Fatih'te, korsan otoparkçılık yaparak aracını park etmek isteyen sürücüyle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zeyrek Mahallesi'nde otomobilini park eden sürücü ile kendisinden para isteyen A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı cep telefonuyla kayda alan sürücünün bu görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan A.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te korsan otoparkçılık yapan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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