Fatih'te Kurşunlama Olayında 3 Tutuklama

Fatih'te bir binanın kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi bir binaya ateş açılmasına ilişkin polis ekipleri çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ş.A'nın (23) tabancayla binaya ateş ettiğini, M.F.K. (21) ve S.C.G'nin (20) ise bu kişiyle hareket ettiğini belirledi.

Esenler'de oldukları tespit edilen şüpheliler, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı.