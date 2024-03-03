Fatih'te Motosiklet Sürücüsünün Otomobile Çarptığı Kaza Anı Görüntülendi

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ölmeztoprak, kanun teklifinin yargılamanın hızlandırılması, suçla etkin mücadelelerin sağlanması ve kişisel verilerin korunması gibi önemli maddeler içerdiğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve silahlı örgütlerle mücadele konularında da önemli düzenlemeler olduğunu ifade etti.