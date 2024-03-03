Fatih'te Motosiklet Sürücüsünün Otomobile Çarptığı Kaza Anı Görüntülendi

Fatih'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Seyyid Ömer Mahallesi Mecit Bey Sokak'ta dün motosikletiyle ilerleyen sürücünün seyir halinde olan bir otomobile çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir aracın üzerine düştüğü yer alıyor.
Görüntüde çevredekilerin sürücünün yardımına koştuğu yansıyor.
Bu arada sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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