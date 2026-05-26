Fatih'te Otel Yangını: 1 Ölü

Fatih'te bir otelde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Topkapı Mahallesi'nde bulunan otelin en üst katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından H.E.G. (32) isimli kişi, kaldığı odada ölü bulundu.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.