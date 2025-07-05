Fatih\'te Otomobil Yangını

FATİH'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 34 FIE 905 plakalı otomobilde çıktı. Zeytinburnu istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını otobüs durağına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken demir yığınına dönen araç çekiciyle kaldırıldı.