Fatih\'te otomobiller kundaklandı, şüpheli gözaltına alındı

FATİH'te dün sabah saatlerinde otomobillerin kundaklandığı anlar güvenik kamerasına yansımıştı.Şüphelinin otomobillerin alev alev yanmasına sebep olduğu kundaklama olayından önce 5 aracın camını taşla kırdığı tespit edildi. Şüphelinin otomobillere taşla zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 2 otomobilin yanmasının ardından ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde araçların kundaklandığı tespit edilmişti. Otomobilleri kundaklayarak yanmasına neden olan şüphelinin, olaydan önce park halindeki 5 otomobilin taşla camlarını kırdığı da belirlendi. Taşlı saldırı sonucu park halindeki 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sokakta yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şüpheli gözaltına aldı.Şüphelinin otomobillere taşla zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.