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Fatih'te otomobiller kundaklandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te otomobiller kundaklandı, şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te park halindeki otomobillerin kundaklanması olayında şüphelinin önce araçların camlarını taşla kırdığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

12.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 12:47
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FATİH'te dün sabah saatlerinde otomobillerin kundaklandığı anlar güvenik kamerasına yansımıştı.Şüphelinin otomobillerin alev alev yanmasına sebep olduğu kundaklama olayından önce 5 aracın camını taşla kırdığı tespit edildi. Şüphelinin otomobillere taşla zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 2 otomobilin yanmasının ardından ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde araçların kundaklandığı tespit edilmişti. Otomobilleri kundaklayarak yanmasına neden olan şüphelinin, olaydan önce park halindeki 5 otomobilin taşla camlarını kırdığı da belirlendi. Taşlı saldırı sonucu park halindeki 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sokakta yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şüpheli gözaltına aldı.Şüphelinin otomobillere taşla zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih\'te otomobiller kundaklandı, şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, İstanbul, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobiller kundaklandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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