Fatih'te park halindeki 2 otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde gece saatlerinde, yangın çıktı. Büyüyen yangın, otomobilin yanında bulunan 34 THS 71 plakalı taksiye de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken yangın nedeniyle 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, bir şüphelinin, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında dolaşması yer aldı.

Şüpheli, elindeki fenerle otomobilin sol ön bölümünü inceledikten sonra aracın arka kapısını açıp içeriye girdi.

Otomobilin şoför koltuğuna geçen şüpheli bir süre burada oturduktan sonra aracı terk etti.

Aracın etrafından dolaşıp olay yerinden uzaklaşan şüpheli yere düştü. Yoldan geçenlerce yerden kaldırılan şüpheli, Topkapı surlarından içeriye doğru ilerledi.

Şüphelinin uzaklaşmasının ardından otomobilden duman çıktı, bir süre sonra da alevler yükseldi. Patlamayla alevler yandaki taksiye de sıçradı.

Olay yeri inceleme ekipleri de sabah saatlerinde yanan araçlarda inceleme yaptı.