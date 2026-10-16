Fatih'te sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Fatih\'te sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Fatih'te bir iş yerine 12 Ekim'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FATİH'te 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, farklı kişilere ait geçici koruma kimlik belgeleri, kişisel bilgilerin yer aldığı evraklar ve dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 12 Ekim'de Fatih'te bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen geçici koruma kimlik belgeleri, kişisel bilgilerin yer aldığı evraklar, ıslak imzalı belgeler, kaşe ve yazıcının yanı sıra 2 dizüstü bilgisayar ile şüphelilerin kullanımında bulunan 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatih'te sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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