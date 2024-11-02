Fatih'te Silahla Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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Fatih'teki caminin avlusunda silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 13.35'te Fatih ilçesi Atikali Mahallesi'nde bir kişinin cami bahçesinde silahla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine ekiplerin hemen olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan incelemelerin ardından silahla havaya ateş açan kişinin kimliğinin M.Ş.Ö. olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, bir araca binerek olay yerinden kaçan şüphelinin aynı gün Üsküdar'da yakalandığı aktarıldı.

Zanlının üst aramasında suç unsuru silah ile 7 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada,"Yapılan sorgulamada ise cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle cami bahçesinden havaya ateş açtığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada, şüphelinin "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ile "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlarından gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.