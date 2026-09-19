Fatih'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli tutuklandı

Fatih'te 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanarak dün adliyeye sevk edilen 12 kişinin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 6'sı savcılıkça sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Ayrıca ekipler yaptıkları araştırmalarda maktullerin ağabeyi ile iş yeri sahibi K.E'nin daha önce üçüncü şahıslara karşı işlenen bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli olduklarını, olayın ardından aralarında anlaşmazlık ve husumet oluştuğunu, meydana gelen olayın da bu husumetten kaynaklandığını belirledi.

Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerine döviz bozdurmak amacıyla gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada A.A. (30) ve K.A. (27) olay yerinde hayatını kaybetmiş, E.A. (19) ve B.S. (33) ise yaralanmıştı.