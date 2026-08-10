Fatih'te Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan Irak uyruklunun ölümüne ilişkin Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde 28 Temmuz'da Irak uyruklu S.J.T.T'nin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eylemi gerçekleştiren ve yardım eden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Aydın'a kaçtığı belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, 7 Ağustos'ta Didim ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, saldırıyı para karşılığında gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin silahla ateş açtıktan sonra kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde 28 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Irak uyruklu S.J.T.T. hayatını kaybetmişti.