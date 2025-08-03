Fatih'te Silahlı Saldırı: Yanlışlıkla Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te Silahlı Saldırı: Yanlışlıkla Bir Kişi Yaralandı

03.08.2025 22:55
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Fatih'te, husumetlisiyle tartışan A.B., S.Ç.'yi kovalarken yoldan geçen H.A.'yı yaraladı.

Fatih'te, bir kişi husumetlisini silahla ateş açarak kovalarken merminin isabet ettiği yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde husumetlisi S.Ç. ile tartışan A.B., silahını çekerek ateş etmeye başladı.

Saldırıya uğrayan S.Ç. ise kaçarken A.B. de peşinden giderek silahla ateş etmeye devam etti. Bir süre S.Ç'yi ateş ederek kovalayan A.B'nin silahından çıkan mermi, yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan H.A'nın bacağına isabet etti.

A.B., saldırı anında olay yerinde bulunan trafik polisleri tarafından gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı H.A. hastaneye kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında S.Ç'nin park halindeki aracına da 2 mermi isabet etti.

Söz konusu araç, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yediemin otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan A.B. ile S.Ç. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Saldırıyı cep telefonuyla kaydeden esnaf Ümit Karşıyaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışırken silah sesleri duyduklarını anlattı.

Yolun karşısına baktıklarında bir kişinin silahla bir başka kişiye ateş ettiğini gördüklerini aktaran Karşıyaka, "Denk getiremedi bir türlü. Yoldan geçen birine sıktı yanlışlıkla. 60-65 yaşlarında olayla alakası olmayan biri vuruldu. Polisler geldi olaya müdahale etti, zanlıyı kelepçelediler." dedi.

Saldırı anının kaydedildiği cep telefonu görüntüsünde ise şüphelinin silahla ateş açarak husumetlisi S.Ç'yi kovalaması, S.Ç'nin kaçmaya çalışması ve polislerin şüpheliyi gözaltına alması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Silahlı Saldırı: Yanlışlıkla Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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