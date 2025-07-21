Fatih'te Taciz ve Yaralama Olayı

Fatih'te, caddede yürüyen kadını taciz edip aracıyla yaralayan sürücü, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Ş.Ç. isimli kadının cadde üzerinde yürüdüğü sırada araç içerisinde bulunan bir erkek tarafından sözlü şekilde taciz edildiği, kadının tepki vermesi üzerine şüphelinin araçla kaçmaya çalıştığı, bu sırada da kadını yaraladığı belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.S. yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.