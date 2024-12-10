Fatih'te Tarihi Binaya Moloz Düşmesi: Aile Yağmurdan Korunmak İçin Taşındı - Son Dakika
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Fatih'te Tarihi Binaya Moloz Düşmesi: Aile Yağmurdan Korunmak İçin Taşındı

Fatih\'te Tarihi Binaya Moloz Düşmesi: Aile Yağmurdan Korunmak İçin Taşındı

107 yaşındaki müstakil binanın üzerine, yanındaki inşaat çalışmalarından kopan moloz düştü. Çatı delindi, tavan çöktü; aile akrabalarının yanına sığındı. Fatih Belediyesi'nden yardım beklentisi sürüyor.

10.12.2024 17:42  Güncelleme: 17:47
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FATİH'te 107 yaşında olduğu iddia edilen müstakil binanın üzerine, yan binada yapılan yıkım çalışmalarından kopan moloz düştü. Çatıyı delerek evin tavanının çökmesine sebep olan moloz, yatak odasına girdi. Çatısı delinen dairede yaşayanlar, yağışlı havadan korunmak için akrabalarının yanına yerleşti.

Olay 6 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'ta meydana geldi. 107 yaşında olduğu iddia edilen İrfan Ramazan'a ait içerisinde 1 ev ve 1 atölye bulunan müstakil binanın üzerine, yan binada devam eden yıkım çalışmasından kopan molozlar düştü. Yapının çatısını delerek evin yatak odasının ve atölyenin tavanının bir kısmının çökmesine neden oldu. Dairede yaşayan İrfan Ramazan ve ailesi, yakınlarının evine yerleşirken, yağışların başlamasıyla birlikte evin ve atölyenin içine yağmur suyu girdi. Aile, Fatih Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu.

'DIŞARIYA NASIL YAĞIYORSA, AYNISI İÇERİYE GELİYOR'

Tavanı delinen atölyede çalışan Volkan Aytan, "Yan tarafın inşaatına başlandıktan bir gün sonra, söylememize rağmen, herhangi bir önlem alınmasını talep ettik almadılar. İkinci günü moloz parçası koparak buraya düştü. Ev halkından İrfan Ramazan'ın eşi uyumaya hazırlanıyormuş, moloz parçası düşmüş ondan sonra böyle olmuş. Dün de yani yağmurun hepsi buraya geldi. Eşi iyi şu an sağlık durumu iyi herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Ama birazdan yağmur başlayacak dışarıya nasıl yağıyorsa aynısı içeriye geliyor. 100'ü aşkın tarihi bir bina o yüzden yıkına elverişli değil. Biz gerekli yerlere başvurduk, bakan olmadı. Belediyeye de başvuruldu ama gelip bakan olmadı. Burası parçalanıp düşmeye devam ediyor, devam edecek de. Eşi, şu an babası burada olduğu için mecbur ona sığındı çocukla beraber. 1-2 gün oradalar sonra ne olacak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz. İnşaatı yapan müteahhit de zaten söyledi, elimden gelen her şeyi yapacağım diye ama ortalıkta bir şey yok daha. Atölyeye sık sık gelip gidiyorum, bıçak işleri yapıyoruz. Arada bir gelip gidiyorum. Molozun düştüğü güne denk geldim, şahit oldum. İrfan bey çalıştığı için eve ben göz kulak oluyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Tarihi Binaya Moloz Düşmesi: Aile Yağmurdan Korunmak İçin Taşındı - Son Dakika

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