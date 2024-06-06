Fatih'te tarihi yapıya bitişik istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Fatih'te tarihi yapıya bitişik istinat duvarı çöktü

Fatih\'te tarihi yapıya bitişik istinat duvarı çöktü

Fatih'te Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi yapıya bitişik olan istinat duvarı çökerek, alt taraftaki binanın bahçesine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. İncelemeler devam ederken, çevredeki binaların da risk altında olduğu belirtildi.

06.06.2024 01:51
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Fatih'te eski bir kilise ya da sarnıç olduğu sanılan yapıya bitişik istinat duvarı çöktü.

Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta binaların arasında kalan tarihi yapıya bitişik haldeki istinat duvarı çökerek, alt taraftaki binanın bahçesine zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan, beş binanın arasında kalan ve dışarıdan görülmeyen yapıdan bir süredir parçalar koptuğu belirtildi.

İstinat duvarının çökmesi sonucu bahçesi zarar gören Ayşe Yücel, çok korktuklarını belirterek, "Buradaki duvarda zaten çatlaklar vardı. Uzun zamandır söylüyoruz, şikayette bulunuyoruz. Hiç kimse ilgilenmedi. İBB'den geldiler, 'Fatih Belediyesi ilgilensin.' dediler. Biz de CİMER'e yazdık. Olayın Valiliğe gittiği söylendi." diye konuştu.

Yücel, çökme riskinin devam ettiğini kaydederek, "Burada bahçem var, bir şeyler yapıyorum. Eğer gündüz olsaydı muhtemelen buranın altında kalmıştım. Üstünde de bir bina var. O binanın komple bu binanın üstüne çökmesinden korkuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kocamustafapaşa, İtfaiye, AFAD, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te tarihi yapıya bitişik istinat duvarı çöktü - Son Dakika

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