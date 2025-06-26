Fatih\'te TIR Kazası: Yol Kapatıldı

FATİH'te seyir halindeki TIR köprüye çarptı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aksaray, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 Y 4107 plakalı TIR, caddede ilerlediği sırada dorsesinde bulunan konteyner köprüye çarptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyneri vinç ile TIR'ın dorsesine bıraktı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafiğe kapanan yol, yeniden açıldı. Polis, kazaya karışan TIR'ı farklı bir güzergaha yönlendirirdi.