Fatih\'te Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı

Fatih'te Gürcistan plakalı otomobil, önünde seyreden servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüs şoförü hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gürcistan plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 LSN 122 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan servis minibüsü şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.