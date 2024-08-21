FATİH'te Unutulan Çanta Fünye İle Patlatıldı - Son Dakika
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FATİH'te Unutulan Çanta Fünye İle Patlatıldı

FATİH\'te Unutulan Çanta Fünye İle Patlatıldı

FATİH'te tramvay durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu anlaşıldı.

21.08.2024 21:39
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FATİH'te tramvay durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, çanta fünye ile patlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kabataş- Bağcılar tramvay hattı Sultanahmet Durağında meydana geldi. Durakta bırakılan çantayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemelerde çantanın boş olduğu anlaşıldı. Şüpheli çanta nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından seferler normale döndü. Çantanın fünye ile patlatılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Olay, Ulaşım, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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