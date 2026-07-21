Fatih'te Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te, 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 1'i çocuk, toplam 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.
Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'taki binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan 1'i çocuk, 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen kişiler, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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