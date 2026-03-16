Fatih'te, 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atikali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı, gelinlik satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
