Fatih'te Yaya Kazası Güvenlik Kamerasında

Fatih'te bir otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde 30 Haziran'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaya savrularak kaldırıma düştü.
Kazada hafif yaralanan yayaya ilk müdahaleyi, sürücü ile çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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