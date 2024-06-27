Fatih'teki İki Katlı Ahşap Bina Yangını Söndürüldü

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İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızılelma Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için çalışma yaptı. Sirayeti önleyen ekipler, yangını söndürdü.

Bu arada, ahşap binanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.