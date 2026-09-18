Fatih'teki silahlı kavgada gözaltı sayısı 12'ye çıktı, şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'teki silahlı kavgada gözaltı sayısı 12'ye çıktı, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bir şüphelinin olayda kullandığı silahı Yenikapı açıklarında denize attığı belirlendi, silah dalgıç polislerce bulundu.

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı ve gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturmada şüphelilerden birinin olayda kullandığı silahı Yenikapı açıklarında denize attığı belirlendi.

Silah, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yapmıştı.

Yapılan çalışmada, silahla yaralanan A.A. (30) ve K.A'nın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği, E.A. (19) ve B.S'nin (33) ise yaralandığı tespit edilmişti.

İncelemede, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından olayın meydana geldiği anlaşılmıştı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) gözaltına alınmıştı. Ekipler, çalışmaların devamında 1 kişiyi daha yakalamıştı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirilmişti.

???????

Kaynak: AA
İstanbulGüvenlikGüncelAdliyeOlaySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:23:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatih'teki silahlı kavgada gözaltı sayısı 12'ye çıktı, şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement