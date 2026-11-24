Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.