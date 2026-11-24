Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 6 Kasım'da tutuklanan Kaya, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
Kaynak: DHA
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