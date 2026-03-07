Fatma Nur Çelik Silopi'de Anıldı

İSTANBUL'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, Şırnak'ın Silopi ilçesinde anıldı.
İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart'ta görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için Silopi Kimya Fen Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende öğrenciler öğretmenlerine çiçek verdi, Fatma Nur Çelik'i andı.
