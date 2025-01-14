Fatma Şahin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Fatma Şahin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı’nın fotoğraf oylamasına katıldı.

14.01.2025 13:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasına her yıl katıldığını ifade eden Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını oyladı.

Gaziantep'teki Doğanpınar Barajı'nda çekilen bu fotoğrafı çok beğendiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Karkamış-Birecik hattındaki Fırat Nehri çevresinde Manyas kadar kuş çeşidi var. Aslında bu Doğanpınar'daki o kuşun nasıl mutlu huzurlu olduğunun göstergesi. Ekolojik Park projemiz var, kuş seslerinin duyulduğu, çeşitliliğinin görüldüğü bir alan olacak. Bunun ilk simgesi de bu fotoğrafımız olsun. Oylamadaki fotoğraflar, iyi fotoğrafçı tarafından çekildiğinde ne kadar çok şey ifade ettiğini gösteriyor bize. Bazen koca bir kitabın verdiği ana fikri bir fotoğrafla verebiliyorsunuz. Bu nedenle hem Anadolu Ajansına hem bu konuda emek veren ve gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza hem de kendi hem şehrimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel fotoğraflar var, inşallah en çok beğenilen yılın fotoğrafı olacak."

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafına oy veren Şahin, özel günlerden geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bölgemizde yıllardır süren kaos, istikrarsızlık büyük bir umuda dönüştü. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük bir insanlık sınavından geçti. İyiliğin, insanlığın kazandığını gösteren, dünya vicdanının kazandığını gösteren yeni döneme şahitlik ediyoruz. Bu kategorideki fotoğraflarda da çok önemli mesajlar var. Özellikle beğendiğim zalim Esed'in kendisi mülteci olduktan sonra ışıkların nasıl yandığını, geri dönüşün sağlandığını herkesin anavatanına özlemle döndüğünü, ışıkların nasıl yandığını, umut yolunun nasıl aydınlandığını gösteren bir fotoğraf. Hem kategori hem de fotoğraf çok önemli. En kötüsü geride kaldı, önümüz aydınlık ev ışık dolu yollar bizi bekliyor."

"Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" isimli fotoğrafını seçen Şahin, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare 1 kule" isimli fotoğrafı oyladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatma Şahin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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