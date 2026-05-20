Fatsa\'da 3 Ev Risk Altında

'3 EVİN RİSKLİ OLDUĞU BELİRLENDİ, TAHLİYE KARARI ALINDI'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan heyelanın ardından ilçeye gelerek incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yağışlardan dolayı şehrimizin ve Ordu'nun birçok noktasında büyük heyelanlar meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de ilçemiz Bahçeler Mahallesi'nde büyük bir heyelanın başladığı bilgisini aldık. Yetkili kurumlarımızla birlikte bölgede gerekli incelemeleri yaptık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 evin risk altında olduğu belirlendi ve tahliye kararı alındı. Bölgede bulunan bir ahır da boşaltıldı. Bazı evlerin içerisinde eşyalar bulunuyor. Tehlike oluşturmadan eşyaların tahliyesi devam ediyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. En büyük temennimiz; afet alanının büyümemesi. Ancak bölgede hala küçük hareketlilikler devam ediyor. İnşallah hareketlilik tamamen durduktan sonra gerekli çalışmalar başlayacak" dedi.

'FATSA GENELİNDE YOL UÇMALARI YAŞANIYOR'

Heyelanın dere yatağına kadar ulaştığını ve bunun büyük bir risk teşkil ettiğini ifade eden Kibar, "Burası Bahçeler Mahallesi'nden Yukarı Bahçeler'e ulaşımı sağlayan ana grup yollarından biri. Heyelan yola yaklaşık 10 metre kadar yaklaşmış durumda. Aşağıda bulunan bazı yapılar da heyelan altında kaldı. Buradaki en büyük risklerden biri de heyelanın dere yatağına kadar ulaşmış olması. Eğer dere kapanırsa yukarı kesimlerde dolgu oluşabilir ve ilerleyen süreçte yüksek kotlardaki evler de risk altına girebilir. Tüm ekiplerimiz bölgede incelemelerini sürdürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde daha somut açıklamalar yapabileceğiz. Fatsa genelinde yol uçmaları ve duvar taşmaları gibi sorunlar yaşanıyor. Ancak şu an için Bahçeler Mahallesi dışında evleri tehdit eden başka büyük bir heyelan bulunmuyor. Daha önce İslamdağ Mahalles"nde de büyük bir heyelan yaşanmıştı. Yoğun yağışlar nedeniyle oradaki çalışmalarımıza başlayamadık. Rabb'im ülkemizi ve bölgemizi tüm afetlerden korusun. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tahliye edilen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA (Ordu),