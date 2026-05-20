Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatsa'da 3 Ev Risk Altında

Fatsa\'da 3 Ev Risk Altında
20.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatsa'da heyelan nedeniyle 3 evin tahliyesine karar verildi, AFAD çalışmalarını sürdürüyor.

'3 EVİN RİSKLİ OLDUĞU BELİRLENDİ, TAHLİYE KARARI ALINDI'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan heyelanın ardından ilçeye gelerek incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yağışlardan dolayı şehrimizin ve Ordu'nun birçok noktasında büyük heyelanlar meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de ilçemiz Bahçeler Mahallesi'nde büyük bir heyelanın başladığı bilgisini aldık. Yetkili kurumlarımızla birlikte bölgede gerekli incelemeleri yaptık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 evin risk altında olduğu belirlendi ve tahliye kararı alındı. Bölgede bulunan bir ahır da boşaltıldı. Bazı evlerin içerisinde eşyalar bulunuyor. Tehlike oluşturmadan eşyaların tahliyesi devam ediyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. En büyük temennimiz; afet alanının büyümemesi. Ancak bölgede hala küçük hareketlilikler devam ediyor. İnşallah hareketlilik tamamen durduktan sonra gerekli çalışmalar başlayacak" dedi.

'FATSA GENELİNDE YOL UÇMALARI YAŞANIYOR'

Heyelanın dere yatağına kadar ulaştığını ve bunun büyük bir risk teşkil ettiğini ifade eden Kibar, "Burası Bahçeler Mahallesi'nden Yukarı Bahçeler'e ulaşımı sağlayan ana grup yollarından biri. Heyelan yola yaklaşık 10 metre kadar yaklaşmış durumda. Aşağıda bulunan bazı yapılar da heyelan altında kaldı. Buradaki en büyük risklerden biri de heyelanın dere yatağına kadar ulaşmış olması. Eğer dere kapanırsa yukarı kesimlerde dolgu oluşabilir ve ilerleyen süreçte yüksek kotlardaki evler de risk altına girebilir. Tüm ekiplerimiz bölgede incelemelerini sürdürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde daha somut açıklamalar yapabileceğiz. Fatsa genelinde yol uçmaları ve duvar taşmaları gibi sorunlar yaşanıyor. Ancak şu an için Bahçeler Mahallesi dışında evleri tehdit eden başka büyük bir heyelan bulunmuyor. Daha önce İslamdağ Mahalles"nde de büyük bir heyelan yaşanmıştı. Yoğun yağışlar nedeniyle oradaki çalışmalarımıza başlayamadık. Rabb'im ülkemizi ve bölgemizi tüm afetlerden korusun. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tahliye edilen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

Dursun Mehmet ŞAHİN/FATSA (Ordu),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:59. #7.12#
SON DAKİKA: Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.