Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatsa'da 3 Ev Risk Altında

20.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan heyelan sonrası 3 ev için tahliye kararı alındı.

'3 EVİN RİSKLİ OLDUĞU BELİRLENDİ, TAHLİYE KARARI ALINDI'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan heyelanın ardından ilçeye gelerek incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yağışlardan dolayı şehrimizin ve Ordu'nun birçok noktasında büyük heyelanlar meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de ilçemiz Bahçeler Mahallesi'nde büyük bir heyelanın başladığı bilgisini aldık. Yetkili kurumlarımızla birlikte bölgede gerekli incelemeleri yaptık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 evin risk altında olduğu belirlendi ve tahliye kararı alındı. Bölgede bulunan bir ahır da boşaltıldı. Bazı evlerin içerisinde eşyalar bulunuyor. Tehlike oluşturmadan eşyaların tahliyesi devam ediyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. En büyük temennimiz; afet alanının büyümemesi. Ancak bölgede hala küçük hareketlilikler devam ediyor. İnşallah hareketlilik tamamen durduktan sonra gerekli çalışmalar başlayacak" dedi.

'FATSA GENELİNDE YOL UÇMALARI YAŞANIYOR'

Heyelanın dere yatağına kadar ulaştığını ve bunun büyük bir risk teşkil ettiğini ifade eden Kibar, "Burası Bahçeler Mahallesi'nden Yukarı Bahçeler'e ulaşımı sağlayan ana grup yollarından biri. Heyelan yola yaklaşık 10 metre kadar yaklaşmış durumda. Aşağıda bulunan bazı yapılar da heyelan altında kaldı. Buradaki en büyük risklerden biri de heyelanın dere yatağına kadar ulaşmış olması. Eğer dere kapanırsa yukarı kesimlerde dolgu oluşabilir ve ilerleyen süreçte yüksek kotlardaki evler de risk altına girebilir. Tüm ekiplerimiz bölgede incelemelerini sürdürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde daha somut açıklamalar yapabileceğiz. Fatsa genelinde yol uçmaları ve duvar taşmaları gibi sorunlar yaşanıyor. Ancak şu an için Bahçeler Mahallesi dışında evleri tehdit eden başka büyük bir heyelan bulunmuyor. Daha önce İslamdağ Mahalles"nde de büyük bir heyelan yaşanmıştı. Yoğun yağışlar nedeniyle oradaki çalışmalarımıza başlayamadık. Rabb'im ülkemizi ve bölgemizi tüm afetlerden korusun. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tahliye edilen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:52:08. #7.13#
SON DAKİKA: Fatsa'da 3 Ev Risk Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.