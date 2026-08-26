Fatsa'da 4 Çocuk Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk tedavi altına alındı.
Dolunay Mahallesi'nde denize giren A.S, H.S, E.M. ve Ç.M. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan 4 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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