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Fatsa'da iş yerinden 12 cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatsa'da iş yerinden 12 cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden 12 cep telefonunun çalındığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekipleri, çalınan telefonlardan 6'sının satıldığını tespit etti. Şüpheli, Altınordu ilçesinde diğer telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Fatsa\'da iş yerinden 12 cep telefonu çalındı, şüpheli tutuklandı
30.12.2023 - 18:01,
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinden 12 cep telefonu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçedeki bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, çalınan 12 cep telefonundan 6'sının satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli K.Ç'yi (21) diğer telefonları Altınordu ilçesinde satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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