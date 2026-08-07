Fatsa'da Kardeşlerden Biri Boğuldu - Son Dakika
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Fatsa'da Kardeşlerden Biri Boğuldu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde irmağa giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi görecek.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Serinlemek için ilçedeki Bolaman Irmağı'na giren Savaş Ö. (14) ve ağabeyi Ersin Ö. (17) bir süre sonra sudan çıkamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerden Ersin Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Savaş Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan 2 kardeşin aileleriyle fındık hasadı için il dışından kente geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa'da Kardeşlerden Biri Boğuldu - Son Dakika

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