Fatsa'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
Fatsa'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

07.03.2026 21:02
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kavraz Mahallesi'nde A.A. (63) idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon ile F.B'nin (48) kullandığı 52 EK 363 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonet sürücüsü F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan kamyonetteki A.B. (71) ile torunları M.B. (14) ve S.B. (11) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı M.B, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.B'nin aynı kazada hayatını kaybeden F.B'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

