Fatsa\'da Kaza: 3 Yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aybastı Caddesi'nde meydana geldi. Emircan Eşlik yönetimindeki 34 ETH 200 plakalı otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet Çelik idaresindeki 52 AHK 543 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ahmet Çelik ile araçtaki Ramazan Metehan Çelik ve Sultan Uygun hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.