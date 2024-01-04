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Fatsa'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatsa'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alındı. Tüm çabalara rağmen Can hayatını kaybetti. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Fatsa\'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 13:55,
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile hastanede tedavi altına alınan Cemil Can (49), hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran Cemil Can, sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı. Can, bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatsa'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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