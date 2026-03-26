Fatsa\'da Şüpheli İnsansız Cihaz İncelenecek

Ordu'nun Fatsa ilçesi sahilinde bulunan insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen cisim incelenecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre x 50 santimetre ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihazın sahilde kıyıya vurduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi'ne teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."