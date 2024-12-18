Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayalardan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oktay H'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, Fatsa- Kumru kara yolu Kargucak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah E. (74) ve Adem E'ye (61) çarptı.
Kazada Abdullah E. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Adem E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Oktay H, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Fatsa'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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