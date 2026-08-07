Fatsa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Fatsa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Fatsa\'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan kamyon 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana geldi. Atakan A. yönetimindeki 34 HK 2403 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Cüneyit A. idaresindeki 34 BL 4745 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BL 4745 plakalı kamyon, önünde bulunan Faruk D. yönetimindeki 53 KC 998 plakalı kamyonete, kamyonet de önündeki Engin Ç. idaresindeki 16 BLC 895 plakalı otomobile çarptı. Kazada, çarpan kamyonun sürücüsü Atakan A. ile aynı araçtaki Muhammed A., Serkan A. ve kamyonetteki Yunus S. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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