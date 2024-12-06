FAW Jiefang'ın Yeni Motor Fabrikası Açıldı

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DALİAN, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu'nun kamyon iştiraki FAW Jiefang tarafından işletilen motor üretim giga fabrikası perşembe günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde faaliyete başladı.

Giga fabrikanın inşaatı Temmuz 2022'de toplam 620 milyon yuan (86,26 milyon ABD doları) yatırımla başladı.

Şirketin 6DV serisi dizel motorlarının üretimine odaklanan tesis, yıllık 50.000 motor üretim kapasitesine sahip ve şirketin ürünlerinin yeşil ve akıllı üretimini geliştirmeye yönelik yeni teknolojiler entegre ediyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre tesiste hava kaynaklı ısı pompaları ve çamur kurutma teknolojisi gibi yeşil ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanılarak karbon emisyonları yılda 9.249,54 ton, tehlikeli atık emisyonlarıysa 106,5 ton azaltılabiliyor.

FAW Jiefang perşembe günü sıfır karbon emisyonu sağlayabilen ilk hidrojen motoru CA6HV3'ü de tanıttı.

1953 yılında kurulan ve merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan devlete ait FAW Grubu, ülkedeki otomobil sektörünün temeli olarak biliniyor. İlk Jiefang kamyonu 1956 yılında montaj hattından çıktı.