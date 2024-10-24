Fazilet Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Fazilet Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş depremlerinde 19 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanıkların yargılanması sürüyor.

24.10.2024 22:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuksuz, 2'si firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Binanın statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay H, binayı sağlam yaptığını iddia ederek şunları söyledi:

"Bana, 'neden bu kadar demir kullanıyorsun, neden kolon kesitlerini büyük kullanıyorsun?' Dediklerinde, 'yarın bir gün olağanüstü bir deprem durumunda buraya kullandığım demir, çimento ve beton sizi kurtaracak' demişimdir. Dolayısıyla, inşaat sırasında elimden geleni yaptım. Bunun dışında diyeceğim bir şey yoktur."

Müşteki avukatı Ali Gayıranal da firari sanıkların Ankara'da bir noterde işlem yaptırdıklarını ifade etti.

Sanıkların yakalanıp kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini isteyen Gayıranal, şöyle konuştu:

"Bu iki şahıs, ellerini kollarını sallayarak Ankara'nın göbeğinde iki kez avukatlarına ve çocuklarına vekaletname vermişlerdir. En azından kamu vicdanı adına, burada oturan yakınları ölmüş olan insanların bir nebze rahatlayabilmesi adına, yani bu insanların yakalanması için ne yapıldığını görmek anlamında, Ankara 3. Noteri hakkında Noterler Birliği'ne yazı yazılmasını, hakkında bir soruşturma olup olmadığının sorulmasını ve ilgili noterlik hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasını talep ediyoruz."

Müştekilerden Ahmet Susaçan ise depremde 9 yaşındaki kızını kaybettiğini, kendisinin de enkazdan yaralı olarak çıktığını belirterek, "Halen tedavilerim devam etmekte. Fazilet Apartmanı, orta kesim ailelerin kaldığı bir binaydı. Ben depremde kızımı kaybettim. Burada bulunmamın nedeni benim gibi babalar yanmasın, bu acıyı kimse yaşamasın diye buradayım. Firar eden kişilere ceza verilse de benim kızım geri gelmeyecek. Benim buradaki mücadelem, bundan sonra analar ve babalar aynı durumu yaşamasın diye. Binanın yıkılmasından sorumlu olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

Diğer müştekiler de sorumlulardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Ferihan Y. ile Akın Y. hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Şubat 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuksuz, 2'si firari 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Deprem, Son Dakika

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