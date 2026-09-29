Fazilet Apartmanı davasında 19 kişinin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu bekleniyor

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı A Blok'unun yıkılmasına ilişkin davada, hala bilirkişi raporu bekleniyor. Enkazda anneannesini kaybeden müşteki avukatlarından Musa Eren Bayazıt hazırladığı videoda, fırında yapılan tadilatların binanın yıkımına etkisine dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucunda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, A Blok'un yıkılmasına ilişkin müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi ile zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı iddia edilen Akın ve Ferihan Yağcı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Aynı zamanda binanın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Mehmet Gedemenli, Metin Hurşitoğlu, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Hacı Mehmet Güner ve Hülya Çelik hakkında aynı suçtan dava açılarak dosyaları ayrıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım 2025'te görülen duruşmada, müşteki avukatlarının dosyaların birleştirilmesi yönündeki talepleri reddedildi, kamu görevlileri yönünden rapor alınmasına karar verildi.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Aynı mahkemede ana sanıklar yönünden 11 Aralık 2025'te görülen duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasında üç sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı, 20 Mayıs'ta yapılan duruşmada dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaanın sunulduğunu, ancak dosyadaki bazı eksiklikler nedeniyle karar verilmeyeceğini belirtti. Başkan, kamu görevlileri dosyası ile ana dosyanın birleştirilmesine, deprem öncesinde zemin kattaki fırında yapılan çeşitli tadilatlara ilişkin açılmış dava ve alınmış raporlar bulunduğu, ancak son bilirkişi raporunda bunlara yer verilmediği belirtti. Başkan, tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığının ve raporda kusur atfedilmeyen fırın işletmecisi sanıkların sorumluluklarının tespiti için ek rapor alınmasına hükmederek, duruşmayı 30 Ekim'e bırakmıştı. Kamu görevlisi sanıklar yönünden yaklaşık 10 aydır, ana sanıklar yönünden ise 4 aydır beklenen bilirkişi raporlarının dosyaya sunulmadığı öğrenildi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN VİDEO...

Depremde anneannesini kaybeden, anne ve babası yaralı kurtulan müşteki avukatlarından Musa Eren Bayazıt, Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin video hazırladı. Bayazıt, videoda şu görüşlere yer verdi:

"Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023. Fazilet Apartmanı'nın A Blok'u ilk depremde yıkıldı. 19 kişi hayatını kaybetti. Apartmanın iki kulesi aynı tarihli ruhsatla, aynı statik projeyle, aynı müteahhit ve aynı malzemeyle inşa edildi. İki kule, derzsiz, tek parça bir zemin ve asma kat üzerinde yükseliyordu. 1997'de orta bölüme bir ekmek fırını eklendi. Statik proje güncellenmedi. Asma kat döşemesi metrekareye 200 kilogram yükle hesaplanmıştı. Fırın için ise 500 kilogram gerekiyordu.

Fırın işletmecileri, A Blok'un batı cephesindeki dış duvarı zemin katta boydan boya kaldırarak üç dükkanı birleştirdi. Asma kattaki bütün bölücü duvarlar da kaldırıldı. A Blok'un asma katı fırının bir parçası oldu. Asma kattaki galeri boşlukları döşemeyle kapatıldı. Ön cephede, fırının üst döşemesini çevreleyen kirişe kaynaklanmış ruhsatsız çelik bir sundurma yapıldı. Arka cepheye kapılar açıldı. Asma kattan dışarıya yeni açıklıklar yapıldı. Fırın bacaları, ruhsatsız ve yalıtımsız olarak A Blok'un bacasına bağlandı. Bunun için şaft duvarı kırıldı.

Fırın her gece sabaha kadar çalıştı. Asma kat un deposu olarak kullanıldı. Depremden bir gün önce yaklaşık 20 ton un teslim edildi. Fırının içindeki kolonların çevresi demir desteklerle sarıldı. Tanık beyanına göre ortak alana buz makineleri ve büyük su depoları konuldu. Bu müdahalelerin tamamı A Blok'un tabanında ve hemen bitişiğindeydi.

2003'ten itibaren apartman sakinleri şikayet etti. Belediye, 2013'te yapıyı mühürledi ve yıkım kararı verdi. Bu karar, 2017'de Danıştay'da kesinleşti. Bilirkişiler, bu durumun deprem sırasında binayı zayıflatacağını yazdı. Dosyada, aykırılıkların giderildiğine dair tek bir tutanak yok. 6 Şubat saat 04.17'de A Blok yıkıldı. Aynı projeyle yapılan B Blok ayakta kaldı. Aynı proje, aynı malzeme, aynı deprem. Fark, A Blok'un tabanındaki fırın ve fırın için yapılan müdahaleler."