FBI, Atlanta'da ICE binasına yanıcı cihaz atıldığı iddialarını soruşturuyor

FBI, Atlanta'da ICE binasına yanıcı cihaz atıldığı iddialarını soruşturuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FBI, Georgia'nın Atlanta kentindeki ICE binasına yanıcı bir cihaz atıldığı iddialarını araştırıyor. Açıklamaya göre olayda yaralanan olmadı, binada ciddi hasar meydana gelmedi; ekipler olay yerinde delil topladı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) binasına "yanıcı bir cihaz" atıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.
ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Georgia'nın Atlanta kentindeki ICE binasına yanıcı bir cihaz atıldığı yönündeki ihbarların araştırıldığı belirtildi.
Olayda yaralanan olmadığı ve binada ciddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, FBI ekiplerinin olay yerinde delil topladığı kaydedildi.
Açıklamada, binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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