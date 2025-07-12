FBI Başkan Yardımcısından Epstein Krizi Nedeniyle İstifa İddiası - Son Dakika
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FBI Başkan Yardımcısından Epstein Krizi Nedeniyle İstifa İddiası

12.07.2025 13:13
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FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino'nun, Epstein davasındaki anlaşmazlık nedeniyle istifa etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino'nun, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin Adalet Bakanlığı ile yaşanan "kriz" nedeniyle istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'yle, "Epstein dosyalarının" ele alınışına ilişkin kriz yaşadığı öne sürülen Bongino'ya dair iddialarda bulundu.

Yetkililer, olayın ardından dün işe gitmeyen Bongino'nun, yakınındaki kişilere istifa etmeyi düşündüğünü söylediğini öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, Bongino'nun henüz kesin bir karar vermediğini ve görevde kalma ihtimalinin de bulunduğunu vurguladı.

Epstein davasında FBI-Adalet Bakanlığı anlaşmazlığı

Söz konusu tartışmanın, 9 Temmuz'da Epstein'ın suçlarına ortak olan kişilere dair bir "müşteri listesi" tutulmadığı yönündeki açıklamanın ardından başladığı düşünülüyor.

İddialara göre, Bondi ve Bongino arasında, FBI'ın davaya ilişkin kamuoyuna daha fazla bilgi servis etmek istediği ancak Adalet Bakanlığı'nın buna karşı çıktığına dair basına sızan bir iddia yüzünden tartışma yaşanmıştı. Bongino ise bu bilgiyi basına sızdırdığını reddetmişti.

Buna göre Bongino'nun, Epstein'ın "müşteri listesi" hakkında kamuoyuna söz verdikten sonra eksik açıklama yaptığını düşündüğü Bondi'nin davayı ele alış biçiminden hoşnut olmadığı öne sürülmüştü.

Kanıt olmadığına karar verilmişti

Axios'un ulaştığı iç yazışmaya göre, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın incelemesinde, yaygın olarak inanılanın aksine, Epstein'in suçlarına ortak olan insanların isimlerinden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna ve böylece "güçlü şahıslara şantaj yapıldığına" yönelik bulguya rastlanmadığı ifade edilmişti.

Soruşturmayı yürütenlerin, Epstein'in 2019'da cezaevi hücresinde ölü bulunduğu gün ile önceki akşama ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği bildirilmişti.

Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in, aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varılmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FBI Başkan Yardımcısından Epstein Krizi Nedeniyle İstifa İddiası - Son Dakika

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