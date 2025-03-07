FBI Direktörü'nden Tutsak ABD'liler İçin Sıfır Hedefi

Güncel

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, yabancı ülkelerde tutsak ABD'lilerin sayısını "sıfıra indirmek" için çalışma sözü verdi.

Patel, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen etkinlikte başka ülkelerde tutsak ABD'lilerin aileleriyle bir araya geldi.

Direktör Patel, "FBI direktörü olarak başka hiçbir ABD'li ailenin bu acıyı yaşamaması için gerekli her şeyi yapacağım." dedi.

Patel, ailelere yurt dışında tutsak kişi sayısı "sıfıra inene kadar" çalışma sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Patel, Senatoda 20 Şubat'ta yapılan oylamada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yeni direktörü olmuştu.

Rusya, ABD vatandaşlarını serbest bırakmıştı

Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.

Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca Rusya'nın, 17 Şubat'ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Kalob Byers'ı serbest bıraktığı bildirilmişti.