FBI, New Orleans Saldırganının Askeri Geçmişini Açıkladı

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NEW Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

Duncan, FBI'ın daha fazla bilgi edindiğinde paylaşacağını söyledi.