FBI: New Orleans'taki Saldırganın Tek Başına Hareket Etmediği Düşünülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FBI: New Orleans'taki Saldırganın Tek Başına Hareket Etmediği Düşünülüyor

Geniş Video İzle

FBI, New Orleans'taki araçlı saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini ve olaya karışan diğer kişilerin de olabileceğini belirtti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Louisiana eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

02.01.2025 00:28  Güncelleme: 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- FBI: "New Orleans saldırganının tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz"

Saldırgan daha önce ABD ordusunda görev yapmış

Louisiana eyaletinde OHAL ilan edildi

LOUISIANA - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini, saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yaptığını açıkladı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta yeni yıl kutlamaları sırasında 10 kişinin ölümü ve 35 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan araçlı saldırıya yönelik Louisiana Valisi Jeff Landry, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisinden Robert P. Hodges ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, 42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın kullandığı araçta ve kalabalığa çarptığı yerden farklı noktada 2 el yapımı patlayıcı bulunduğunu ifade etti. Duncan, "Şu ana kadar 2 el yapımı patlayıcı bulundu ve güvenli hale getirildi" dedi.

Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünmediklerini belirten Duncan, "Jabbar'ın tek başına sorumlu olduğuna inanmıyoruz. Her ipucunu takip ediyoruz" dedi.

Kendisi hakkında bilgisi olan veya son 72 saat içinde kendisiyle görüşenlerin FBI ile iletişime geçmesini isteyen Duncan, saldırganın ayrıca daha önce ABD ordusunda görev yaptığı bilgisini paylaştı. Duncan terör örgütü DEAŞ'a ait bayrağın bulunduğu aracın kiralanmış olabileceğini ifade etti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ise saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 polisin durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Eyalet genelinde OHAL ilan edildi

Louisiana Valisi Jeff Landry ise konuşmasında Bourbon Caddesi'ndeki olay yerinde bulunan ilk müdahale ekiplerine, sağlık görevlilerine ve polis memurlarına teşekkür etti. Vali Landry, sistemdeki herhangi bir kusurun "şeffaf bir şekilde ele alınmasını" amaçladıklarını vurguladı. Birkaç hafta içinde başlayacak NFL Super Bowl öncesinde güvenlik endişelerini gidermek için "özenle" çalıştıklarını da vurgulayan Landry, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Landry, "Super Bowl'a hazırlık olarak yarın OHAL ilanı yayınlamayı planlıyordum. Böylece tüm federal, eyalet ve yerel kurumlarımızı Super Bowl ve Mardi Gras'a hazırlık için harekete geçirecektik. Ancak bugün yaşanan olaylar nedeniyle OHAL ilanını bugün yayınladım. Bu, federal, eyalet ve yerel ortakların şehri güvenli hale getirmek için gerekli tüm kaynakları bir araya getirmelerine imkan tanıyacak" şeklinde konuştu.

New Orleans Polis Departmanından Anne Kirkpatrick ise olay yerinde yaklaşık 400 polis memurunun görev yaptığını belirterek, "Gece 3 polisimiz kendilerine ateş eden bir teröristle çatışmaya girdi" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick saldırganın çatışmada öldürüldüğünü, çatışmada yaralanan 2 polisi hastanede ziyaret ettiğini aktardı.

ABD'yi sarsan saldırıda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Yerel saatle 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü şehrin Fransız Mahallesi olarak tanınan bölgesindeki Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı. Polis ise saldırgana karşılık vermişti. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtilmişti. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı.

FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

New Orleans, Louisiana, Politika, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Dünya, Terör, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI: New Orleans'taki Saldırganın Tek Başına Hareket Etmediği Düşünülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Küçükçekmece’de çay ocağına el bombası atıldı Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı
23:17 Saldırı sonrası ABD’de olağanüstü hal Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 05:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: FBI: New Orleans'taki Saldırganın Tek Başına Hareket Etmediği Düşünülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.