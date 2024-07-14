FBI, Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın - Son Dakika
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FBI, Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi. FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırıyı suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini ve halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü belirtti. Rojek, saldırganın amacının araştırıldığını ve saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de incelendiğini ifade etti. Ayrıca, saldırganın tespiti için fotoğrafların incelendiği ve DNA çalışmalarının yapıldığı bilgisi verildi. Olayda saldırganın öldürüldüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

14.07.2024 07:27
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NEW Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

"Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

Saldırganı tespit etmek için fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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