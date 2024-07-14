FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini soruşturacak - Son Dakika
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FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini soruşturacak

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyı 'suikast girişimi ve iç terör eylemi' olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıda ölen şüphelinin daha önce FBI tarafından takip edilmediği belirtilirken, ekipler olay yerinde incelemelerine devam ediyor. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da şiddete tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, 'Bu son bulmalı' dedi.

14.07.2024 23:37
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağını açıkladı.

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamada, FBI'ın, mitingde meydana gelen silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağı duyuruldu.

Miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un daha önce FBI'ın takibinde olmadığı belirtilen açıklamada, zanlının tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Ekiplerin saldırı yerini incelemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, ipucu bulmak amacıyla şüphelinin sosyal medya hesaplarının da kontrol edildiği ifade edildi.

Crooks'un saldırıda kullandığı silahı yasal yollardan satın aldığı doğrulanan açıklamada, şüphelinin ailesinin FBI ile işbirliği yaptığının altı çizildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddete tolerans gösterilmeyeceğini belirterek, "Bu son bulmalı." dedi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

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