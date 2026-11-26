Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü LINK'in klinik deneylerini başlatmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay aldı.

Neuralink, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'de implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzü için gerçekleştirilen ilk kilit öneme sahip klinik çalışma olan LINK'i başlatmak üzere FDA'dan onay aldık." ifadesine yer verildi.

Bunun, bugüne kadar Neuralink ile 30'dan fazla katılımcıyla yürütülen çalışmaların bir devamı niteliğinde olduğuna işaret edilen açıklamada, amyotrofik lateral skleroz??????? (ALS) hastalarının klinik deneylere katılabileceği vurgulandı.

LINK, beyne yerleştirilen bir çip aracılığıyla nöronların ürettiği elektriksel sinyalleri kaydederek bilgisayar, telefon veya yardımcı cihazların düşünce gücüyle kontrol edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Beyin çipi yerleştirilen bir kişi düşünce yoluyla satranç oynamıştı

Neuralink, Mart 2024'te beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıklamıştı.

Noland Arbaugh'un satranç oynadığı anlar canlı yayında paylaşılmıştı. Arbaugh, yaklaşık 8 yıl önce kaza geçirdikten sonra ellerinin ve ayaklarının felç kaldığını belirterek, beyin çipinin yerleştirilmesi için yapılan ameliyatın "çok kolay" olduğunu söylemişti.