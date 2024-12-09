Fedakar Anne, Temizlik Görevlisi Olup Kızını Okutuyor - Son Dakika
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Fedakar Anne, Temizlik Görevlisi Olup Kızını Okutuyor

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Samsun'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Gümüşoğlu, her gün sokakları süpürerek kazandığı parayla evini geçindiriyor ve üniversitedeki kızını okuyor. TYP'nin sona ermesiyle daimi iş bulmayı umuyor.

09.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:44
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Fedakar anne... Her gün yolları süpürerek üniversitede çocuk okutuyor

Ayten Gümüşoğlu: "TYP bugün sona eriyor, bundan sonra inşallah daimi olarak devam etmek istiyorum"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir anne, her gün yolları ve caddeleri süpürerek kazandığı ekmek parası ile hem evini geçindiriyor hem de üniversitedeki kızını okutuyor.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ayten Gümüşoğlu, Toplum Yararına Programçerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Gümüşoğlu, her sabah 07.00'de işe başlayarak sokakları, caddeleri ve parkları süpürüyor. İşini severek yapan Ayten Gümüşoğlu, eşinden boşandığını ve bu yıl üniversite kazanan kızını okuttuğunu söyledi. Evi tek başına geçindirdiğini ifade eden Ayten Gümüşoğlu, TYP bittiğinde mesleğine devam ederek kızına daha iyi bir gelecek sunmak istediğini ifade etti.

"TYP bugün sona eriyor, bundan sonra inşallah daimi olarak devam etmek istiyorum"

Kadın olarak işinin bir zorluğu olmadığını ifade eden Ayten Gümüşoğlu, "Bir kızım var. Bu sene üniversiteyi kazındı. Onu okutmaya çalışıyorum. Annesi olarak ben destek oluyorum. Kızım çok iyi niyetli. Tek başıma evimi geçindirmeye çalışıyorum. Toplum Yararına Programın bize sunduğu iş istihdamı sayesinde buraya işe girdim. Cumhuriyet Caddesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. TYP bugün sona eriyor, bundan sonra inşallah daimi olarak devam ederse kızıma daha iyi bir gelecek sunmak istiyorum. Evimi daha rahat geçindirmek istiyorum. Her sabah 07.00'de iş başı yapıyoruz ve 15.30'da bırakıyoruz. Yazın sıcağı, kışın ise soğuk biraz etkiliyor. Kadın olarak bu işin bir zorluğu yok. Herkes bu işi yapabilir ve ekmek parası kazanabilir. Eşimden boşandım. Evimin geçimimi sağlıyorum, kızımı okutuyorum" dedi.

"İnsanlardan yerlere tükürmesinler"

Yaptığı işi anlatan Gümüşoğlu, "Caddedeki kağıtlar, izmaritler, çöp kovalarını temizliyoruz. Şu an sonbahardan çıktık. Yaprakları, sigara izmaritlerini daha çok temizliyoruz. Alıştığım için bana artık süpürge ile kovayı kullanmak zor gelmiyor. İnsanlarda lütfen rica ediyorum, yerlere tükürmesinler. Çok mide bulandırıcı bir şey oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fedakar Anne, Temizlik Görevlisi Olup Kızını Okutuyor - Son Dakika

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